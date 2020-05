Barra do Piraí registra três casos novos de Covid-19

Matéria publicada em 25 de maio de 2020, 09:21 horas

Barra do Piraí – O Boletim Municipal Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Piraí apontou no final de semana mais três casos novos de Covid-19. Os pacientes são uma mulher de 33 anos, outra de 25 anos e homem de 59. Todos em isolamento domiciliar. Com os novos registros sobe para 109 o total de casos de Novo Coronavírus e 15 óbitos.

A cidade segue ainda com quatro casos de internação, sendo dois deles em hospitais da região: Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, e Casa de Saúde Santa Maria, em Barra Mansa. Os demais casos estão em Barra do Piraí: na Santa Casa e Unimed.