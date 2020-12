Barra do Piraí registra um novo óbito de Covid-19

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2020, 11:52 horas

Barra do Piraí- O Boletim Municipal Epidemiológico deste sábado, 19, confirmou um novo óbito por covid-19 em Barra do Piraí, sendo uma mulher de 69 anos, totalizando 88 óbitos.

Segundo o boletim epidemiológico deste sábado, o município não registrou novos casos confirmados neste dia e manteve o total de 1742 casos confirmados.

Do total de casos confirmados, 1408 pacientes estão recuperados, 226 se encontram em isolamento domiciliar e 20 estão internados.

De um total de 20 pacientes confirmados para Covid-19, 18 se encontram internados no hospital Regional Zilda Arns, um se encontra internado em leito clínico da Santa Casa de Barra do Piraí e um está na UTI da Santa Casa de Barra do Piraí.

Entre os casos suspeitos da doença, nove suspeitos se encontram ocupando leitos clínicos da Santa Casa de Barra do Piraí e um está internado em leito clínico do hospital Maria de Nazaré.

A unidade possui ainda, 26 leitos livres em enfermarias e 9 em UTI.