Barra do Piraí registra um novo óbito por Covid-19 e 97 casos confirmados

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2020, 10:22 horas

Barra do Piraí- O Boletim Municipal Epidemiológico deste domingo, 27, confirmou um novo óbito em Barra do Piraí, trata-se homem de 92 anos, totalizando 94 óbitos.

Segundo o boletim epidemiológico deste domingo, 27, o município registrou 97 novos casos confirmados neste dia totalizando 1982 casos confirmados.

Do total de casos confirmados, 1415 pacientes estão recuperados, 444 se encontram em isolamento domiciliar e 29 estão internados.

De um total de 29 pacientes confirmados para Covid-19, 28 se encontram internados no hospital Regional Zilda Arns, e um está na UTI da Santa Casa de Barra do Piraí.

Entre os casos suspeitos da doença, sete suspeitos se encontram ocupando leitos clínicos da Santa Casa de Barra do Piraí, dois estão internados em leito clínico do hospital Maria de Nazaré e quatro suspeitos estão na UTI da Santa Casa de Barra do Piraí.

A unidade possui ainda, 28 leitos livres em enfermarias e 5 em UTI.