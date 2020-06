Barra do Piraí segue com números estáveis de Covid-19

Matéria publicada em 29 de junho de 2020, 08:39 horas

Município tem 371 casos confirmados e dois pacientes seguem internados por conta da infecção

Barra do Piraí – O Boletim Municipal Epidemiológico traz os números estáveis de contaminados pelo novo Coronavírus em Barra do Piraí. A cidade contabiliza 371 casos confirmados da doença, sendo que dois pacientes seguem internados: um homem de 84 anos (internado na Santa Casa de Barra do Piraí, em leito de clínica médica) e um homem, de 63 anos, (internado no Hospital Santa Maria, em Barra Mansa).

Os leitos hospitalares para Covid-19 estão com um caso de paciente suspeito da doença, internado em UTI, e quatro leitos de clínica médica ocupados, sendo que três pessoas ainda estão considerados suspeitos e um caso confirmado. O município registra 26 óbitos por Covid.