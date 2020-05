Barra do Piraí tem 62 casos confirmados e 44 recuperados do coronavírus

Matéria publicada em 12 de Maio de 2020, 20:09 horas

Barra do Piraí- O município tem mais dois casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Com os novos dados, o total de infectados está em 62 casos, com 44 pacientes recuperados.

Segundo o boletim epidemiológico, nove pacientes estão em isolamento domiciliar, há três novas internações pela doença: um paciente no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, um paciente na Santa Casa de Barra Mansa e um paciente internado em um hospital, em São Paulo.

Barra do Piraí tem seis mortes confirmados por Covid-19. Os dados foram atualizados na noite desta terça-feira, dia 12.