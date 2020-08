Barra do Piraí tem 680 casos confirmados e 606 recuperados da Covid-19

Barra do Piraí- O boletim epidemiológico deste domingo, dia 02, traz a manutenção do número de casos confirmados pelo novo coronavírus, em Barra do Piraí. Houveram três novas internações pela doença, nas últimas 24 horas.

Uma idosa, de 88 anos, internado na Santa Casa de Barra do Piraí, uma mulher de 55 anos, internada no Hospital Santa Maria, em Barra Mansa e um idoso, de 61 anos, internado na Santa Casa de Barra do Piraí.

Nos leitos de UTI, há três pacientes internados, sendo um paciente confirmado e dois suspeitos. Nos leitos clínicos, há um paciente internado confirmado e dois suspeitos. Há três novos infectados confirmados, uma mulher de 41 anos, outra de 32 anos, e um homem de 21 anos.

Dados gerais Covid-19

Barra do Piraí tem no total 680 casos confirmados, sendo que 606 podem ser considerados recuperados, 29 estão em isolamento domiciliar e 43 óbitos foram confirmados pela doença no município.