Barra do Piraí tem dois novos casos de Covid-19

Matéria publicada em 12 de junho de 2020, 08:24 horas

Barra do Piraí – O Boletim Municipal Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, revela dois novos casos com exames positivos para o Novo Coronavírus. As pacientes são duas mulheres de 34 anos e 32 anos de idade.

Registros revelam ainda quatro internações pela doença: um paciente no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, um na Santa Casa em Barra do Piraí e dois na Unimed em Barra do Piraí.

A cidade segue com 276 casos confirmados da doença e 21 óbitos por Covid-19. Destes 235 pacientes estão recuperados da doença e 13 permanecem em isolamento domiciliar.