Barra do Piraí tem mais duas mortes pela Covid-19

Matéria publicada em 20 de maio de 2020, 07:01 horas

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí, através da Secretaria Municipal de Saúde, atualizou o boletim epidemiológico sobre o coronavírus. A cidade teve mais dois óbitos confirmados pela Covid-19, totalizando agora 13 mortes.

Além disso, mais quatro casos foram confirmados e Barra do Piraí totaliza 80 pessoas infectadas. O número de pessoas já curadas permanece em 54.

Sobre as internações: 03 no Hospital Regional Zilda Arns em Volta Redonda, 01 no Intensibarra em Barra Mansa e 01 na Santa Casa de Barra do Piraí.