Barra do Piraí tem mais três mortes por Covid-19

Matéria publicada em 26 de julho de 2020, 09:39 horas

Barra do Piraí – O Boletim Epidemiológico revela mais três mortes por Covid-19, totalizando 41 óbitos. Os registros mostram ainda que cinco pacientes estão internados, sendo que um deles, com suspeita da doença, está em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e quatro em leitos clínicos.

A cidade segue com 643 casos de Covid-19, sendo 26 pacientes em isolamento domiciliar e 571 recuperados da doença. Os pacientes internados estão em hospitais da região, sendo uma mulher de 88 anos, na Santa Casa de Barra do Piraí; outra de 55 anos, no Hospital Santa Maria, em Barra Mansa; um homem de 67 anos, na Unimed, em Barra do Piraí; uma mulher de 65 anos e um homem de 69, ambos na Unimed, em Volta Redonda.