Barra do Piraí tem seis pacientes internados por Covid-19

Matéria publicada em 13 de julho de 2020, 08:24 horas

Barra do Piraí – O Boletim Municipal Epidemiológico registra seis internações de casos confirmados e suspeitos de Covid-19, sendo que três deles estão em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e outros três em clínica médica. O município revela ainda quatro novos casos da doença, sendo uma mulher de 24 anos e três homens – com 42, 26 e 30 anos de idade.

A cidade tem 513 casos confirmados da doença e 28 óbitos por Covid -19. Os casos de internação estão distribuídos da seguinte forma: três homens internados na Santa Casa de Barra do Piraí); uma mulher de 62 anos (internada no Unimed Barra do Piraí); um homem de 69 anos (internado na Unimed – VR) e homem de 57 anos (internado no Hospital Santa Maria – BM).