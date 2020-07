Barra Mansa confirma mais 26 casos da Covid-19

Matéria publicada em 2 de julho de 2020, 19:18 horas

Número total de infectados está em 678 com sete pacientes positivos para a doença internados

Barra Mansa- Mais 26 novos casos da Covid-19 foram confirmados nesta quinta-feira, dia 02, no município, que totaliza 678 infectados com 432 recuperados. Há sete pacientes internados com a confirmação da doença e 12 pacientes suspeitos também hospitalizados.

Os leitos de UTI para Covid-19 estão com 38% de ocupação, e os de enfermaria, com 16%. O acordo que permite a rebertura do comércio prevê a volta das restrições caso a ocupação de leitos UTI chegue a 50%.

Há 46 pessoas suspeitas, que aguardam os resultados das analises laboratoriais. O número de óbito se mantém em 36 confirmações e cinco sob investigação. Foram descartados 1.843 exames com a realização de 2.283.