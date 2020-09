Barra Mansa confirma mais cinco mortes por coronavírus

Matéria publicada em 24 de setembro de 2020, 19:11 horas

Barra Mansa- Mais cinco mortes foram confirmadas em decorrência da Covid-19, nesta quinta-feira, dia 24. Segundo o boletim epidemiológico, as vítimas tinham 35, 65, 66, 69 e 71 anos, sendo que a maioria possuía algum tipo de comorbidade.

Com os novos registros, Barra Mansa chega a 156 óbitos pela doença. Ainda de acordo com o boletim, há 3.130 casos confirmados, sendo que 14 pacientes estão hospitalizados, e 2.685 recuperados. Em relação aos casos suspeitos há 59 com 18 internações. Desde o início da pandemia já foram descartados 9.065 resultados e 12.254 exames notificados.