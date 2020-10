Barra Mansa confirma mais uma morte por coronavírus

Matéria publicada em 22 de outubro de 2020, 19:40 horas

Barra Mansa- Mais uma morte em decorrência da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, foi registrada nesta quinta-feira, dia 22. Segundo o boletim epidemiológico, há 175 óbitos confirmados pela doença no município.

Em relação aos casos confirmados há 3.817 com 3.299 recuperados e quatro pacientes hospitalizados. Já os casos suspeitos estão em 28 com 14 hospitalizados. Ainda segundo o boletim, 11.027 casos foram descartados e 14.872 exames realizados no período da pandemia.