Barra Mansa confirma mais uma morte por Covid-19

Matéria publicada em 15 de outubro de 2020, 18:45 horas

Município totaliza 170 óbitos em decorrência da doença causada pelo novo coronavírus

Barra Mansa- Mais uma morte foi confirmada por Covid-19 nesta quinta-feira, dia 15, totalizado 170 óbitos pela doença. As informações da vítima não foram divulgadas no boletim epidemiológico.

Barra Mansa tem atualmente 3.635 casos confirmados com 3.118 recuperados, há oito pacientes com diagnóstico positivo para a doença internados. Em relação aos casos suspeitos, há 25 com sete pacientes hospitalizados.