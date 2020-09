Matéria publicada em 10 de setembro de 2020, 20:11 horas

Barra Mansa- Mais oito mortes em decorrência da Covid-19 foram confirmadas pela Prefeitura de Barra Mansa, no boletim epidemiológico desta quinta-feira, dia 10. Totalizando 130 óbitos. O número de casos confirmados está em 2.762 com quatro moradores internados e 2.235 recuperados. Já os casos suspeitos estão em 78 com 13 pacientes hospitalizados.