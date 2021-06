Barra Mansa confirma três novos óbitos por Covid-19

Matéria publicada em 10 de junho de 2021, 12:22 horas

Barra Mansa- O boletim epidemiológico de quinta-feira, dia 10, em Barra Mansa confirmou mais três óbitos por Covid-19 no município, totalizando 544 mortes pela doença.

De acordo com boletim de quinta-feira, também foram registrados 54.973 exames notificados e 40.009 casos descartados, além de 14.663 casos confirmados por Covid-19 com 29 pacientes hospitalizados. Um total de 13.865 pacientes foram curados da doença, 301 casos são considerados suspeitos com 12 hospitalizados até o momento.