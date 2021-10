Barra Mansa confirma um novo óbito por Covid-19 elevando o total de mortes para 673 casos

Matéria publicada em 26 de outubro de 2021, 18:24 horas

Barra Mansa- O município de Barra Mansa através do seu boletim epidemiológico desta terça-feira, 26, registrou mais um óbito por Covid-19, elevando o total de mortes pela doença em 673 óbitos. Em relação aos casos positivos, o novo boletim desta terça-feira registrou 164 novos casos positivos totalizando 17.913 casos com 2 hospitalizados.

O boletim de terça-feira também confirmou 61.933 exames notificados e 44.006 casos descartados, além de 17.059 pacientes curados, 14 casos suspeitos com 2 hospitalizados e 673 óbitos.

De acordo com o vacinômetro do dia 26, um total de 233.277 doses foi aplicado no município, sendo que 133.788 aplicações da 1ª dose, 89.323 aplicações da 2ª dose, 6.207 aplicações da terceira dose e 3.959 aplicações de dose única.