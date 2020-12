Barra Mansa encerra 2020 com 208 mortes por Covid-19 e 6.495 casos confirmados

Matéria publicada em 31 de dezembro de 2020, 18:33 horas

Taxa de ocupação de UTI e leitos clínicos se mantém estável na rede pública municipal

Barra Mansa– O último boletim epidemiológico do ano apontou estabilidade na taxa de ocupação de leitos para Covid-19 no município. A taxa de ocupação de UTI, por exemplo, se manteve em 43%, já a taxa de ocupação dos leitos clínicos é de 38%. Em relação ao uso de respiradores, a taxa de ocupação é de 13%.

O que representa 39 pacientes internados, sendo 14 positivos para a doença e 25 internados com suspeita do novo coronavírus. Dos pacientes confirmados, três estão na UTI da Santa Casa de Barra Mansa e fazem uso de respiradores, e dois estão em leitos clínicos. No Centro de Triagem e Tratamento Covid-19, na Região Leste, há seis pacientes em leitos clínicos.

Pacientes internados com a suspeita da doença estão divididos da seguinte maneira, seis estão na UTI da Santa Casa de Barra Mansa, sendo que um faz uso de respirador, e 18 estão em leitos clínicos. E no Centro de Triagem e Tratamento Covid-19, há cinco pacientes em leitos clínicos.

Casos gerais

Mais três mortes foram confirmadas em decorrência da doença, totalizando 208 óbitos. Há 6.495 casos confirmados, sendo que 6.010 estão recuperados. Há 267 casos suspeitos. Desde o início da pandemia foram realizados, segundo o boletim, 32.157 exames e 25.395 resultados foram descartados para a doença.