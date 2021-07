Barra Mansa está há quatro dias sem registrar óbitos por Covid-19

Matéria publicada em 18 de julho de 2021, 13:04 horas

Barra Mansa- O boletim epidemiológico deste domingo, dia 18, em Barra Mansa, confirmou o quarto dia sem registro de óbitos por Covid-19.

De acordo com o novo boletim de domingo, Barra Mansa registrou 6 novos casos positivos por Covid-19 no município, totalizando 15.840 casos positivados e 7 hospitalizados, além de 57.878 exames notificados e 41.807 casos descartados. Um total de 15.017 pacientes foram curados da doença, 231 casos são considerados suspeitos com 8 hospitalizados até o momento e 596 óbitos.