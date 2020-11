Barra Mansa mantém número de mortes por Covid-19 e internações seguem estáveis

Matéria publicada em 3 de novembro de 2020, 18:58 horas

Barra Mansa– O número de óbitos pela Covid-19 está em 179, segundo o boletim epidemiológico desta terça-feira, dia 03. Em relação aos casos confirmados há 4.225 com 3.685 recuperados e 10 pacientes internados. Já os casos suspeitos são 34 com 13 hospitalizados. Segundo o boletim, desde o início da pandemia foram realizados 18.751 exames com 14.492 resultados descartados para a doença.

Ocupação hospitalar

Segundo o boletim epidemiológico, há três pacientes positivos internados no CTI da Santa Casa de Misericórdia, outros dois pacientes fazem uso de respiradores. No Centro de Triagem e Tratamento para Covid-19, tem cinco pacientes em leitos clínicos. Já os pacientes internados com a suspeita da doença estão divididos da seguinte maneira: cinco no CTI da Santa Casa de Misericórdia, sete em leitos clínicos e um com respirador.

A taxa de ocupação de UTI está em 38%, já os leitos clínicos estão com 17% ocupados e 10% dos respiradores estão sendo utilizados, segundo as informações do boletim epidemiológico.