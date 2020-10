Matéria publicada em 23 de outubro de 2020, 19:29 horas

Barra Mansa- Nesta sexta-feira, dia 23, nenhum óbito foi confirmado por Covid-19 no boletim epidemiológico. O município mantém 175 mortes em decorrência da doença. Em relação aos casos confirmados são 3.840 com 3.105 recuperados.

Há quatro pacientes confirmados com a doença internados. Já os casos suspeitos são 21 com 13 internados. Foram realizados 14.933 exames com 11.072 resultados negativos.