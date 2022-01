Barra Mansa registra 188 casos positivos por Covid-19

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2022, 13:37 horas

Barra Mansa- O boletim epidemiológico desta sexta-feira, 14, em Barra Mansa, registrou 188 novos casos positivos por Covid-19 elevando o total de casos para 20.547 pessoas positivadas e uma hospitalização.

Segundo o boletim de sexta-feira, o total de óbitos se mantém em 703 mortes pela doença. O boletim desta sexta também registrou 69.163 exames notificados, 48.608 casos descartados, 19.612 curados, 8 casos suspeitos com 2 hospitalizados e 703 óbitos.

De acordo com o vacinômetro do dia 13, quinta-feira, foi registrado um total de 295.512 doses aplicadas, com 139.887 aplicações da 1ª dose, 123.105 aplicações da 2ª dose, 32.519 aplicações da 3ª dose e 1 aplicação de 4ª dose.