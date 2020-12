Barra Mansa registra mais duas mortes por Covid-19

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2020, 19:44 horas

Barra Mansa– Mais duas mortes foram registradas em decorrência da Covid-19 nesta segunda-feira (21), totalizando 198 óbitos no município. As informações das vítimas não foram divulgadas no boletim epidemiológico.

Barra Mansa tem 5.909 casos confirmados com 5.326 recuperados e 12 pacientes internados. Já os casos suspeitos estão em 331 com 25 pacientes internados. Segundo o boletim, desde o início da pandemia foram realizados 29.444 exames, sendo que 23.204 resultados foram descartados para o novo coronavírus.