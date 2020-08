Barra Mansa registra oito leitos de UTI ocupados de 21 disponíveis na rede pública

Matéria publicada em 3 de agosto de 2020, 20:32 horas

O acréscimo de três internações levaria ao fechamento do comércio na cidade

Barra Mansa- De acordo com o boletim epidemiológico desta segunda-feira, dia 03, a ocupação dos leitos de UTI registra 38% e os leitos clínicos estão com 41% de ocupação, 6% dos respiradores estão sendo utilizados, na rede pública municipal. Considerando os números absolutos, Barra Mansa tem 21 leitos de UTI para Covid-19 disponíveis na rede pública. Caso haja mais três internações em unidades intensivas, sem que ninguém saia, o comércio terá de fechar. Há seis pacientes confirmados com a Covid-19 internados, na Santa Casa de Misericórdia, sendo que dois estão no CTI, dois em leitos clínicos e dois fazem uso de respiradores.

Já os pacientes internados com a suspeita da doença são 32. Cinco estão no CTI da Santa Casa de Misericórdia e outros 17 em leitos clínicos. Na UPA (Centro), apenas um paciente está no CTI, e dois em leitos clínicos. Já no Centro de Triagem e Tratamento para Covid-19 (Região Leste), há sete pacientes internados em leitos clínicos.

O município ultrapassou os 1.700 casos, agora são 1.717 confirmações da Covid-19, sendo que 1.339 pessoas podem ser consideradas recuperadas da doença. Há 86 casos suspeitos e 6.103 exames tiveram o resultado descartado para o novo coronavírus. O número de óbitos permanece em 71 e outras 22 mortes suspeitas estão sob investigação. Barra Mansa já realizou 7.906 exames até o momento.