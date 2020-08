Barra Mansa tem 100% dos respiradores destinados a Covid-19 livres

Matéria publicada em 31 de agosto de 2020, 12:38 horas

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Saúde apontou a disponibilidade de 100% dos respiradores em leitos destinados a Covid-19 no município. Ainda segundo informações dos responsáveis pela Saúde, os leitos, tanto em UTI, quanto na área clínica, também seguem com taxa de ocupação baixa.

Na Santa Casa, por exemplo, dos 12 leitos em UTI, metade esta ocupada. Já no setor de enfermaria a oferta é de 31 leitos disponíveis. Na UPA do Centro, os quatro leitos de UTI estão livres e apenas um leito clínico está ocupado. Já no Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, na Região Leste, a disponibilidade de leitos de UTI é de 100%. O mesmo ocorre no Hospital da Mulher, que segue sem internações.

Exames

A Secretaria de Saúde divulgou que Barra Mansa realizou 10.255 exames, com 2.493 testes positivos, sendo que sete pacientes seguem hospitalizados e 2.018 são considerados curados.

Ainda segundo as informações, há 32 casos suspeitos do novo coronavírus, sendo que 20 pacientes estão hospitalizados. O município registra ainda 101 mortes provocadas por Covid-19 e outras 26 mortes estão sendo investigadas.