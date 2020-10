Barra Mansa tem 3.617 casos confirmados da Covid-19 com 3.118 recuperados

Matéria publicada em 14 de outubro de 2020, 19:15 horas

Barra Mansa- Mais 49 casos da Covid-19 foram confirmados nesta quarta-feira, dia 14, segundo o boletim epidemiológico da Prefeitura de Barra Mansa. O número total de casos passou de 3.568 para 3.617. Há sete pacientes internados com a confirmação confirmados com da doença e oito com quadro clínico suspeito.

O número de recuperados da doença também registrou aumento de 61 casos nas últimas 24 horas, passando de 3.057 para 3.118. Já o número total de casos suspeitos está em apenas 11. O número de óbitos confirmados se manteve em 169 nas últimas 24 horas.