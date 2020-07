Barra Mansa tem 863 casos confirmados de coronavírus e 629 recuperados

Matéria publicada em 9 de julho de 2020, 20:43 horas

Barra Mansa– O município tem 863 casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, sendo que 629 moradores estão recuperados. De acordo com o boletim epidemiológico desta quinta-feira, dia 09, há oito pacientes positivos para Covid-19 internados.

Em relação aos casos suspeitos há 47 moradores aguardando os resultados dos exames e 15 estão internados com a suspeita da doença na rede de saúde. O número de mortes por Covid-19 permanece em 36 e 12 óbitos estão sob investigação. Foram realizados 3.591 exames com 2.681 resultados descartados para o coronavírus.