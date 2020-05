Barra Mansa tem 89 casos confirmados e 58 recuperados da Covid-19

Matéria publicada em 8 de Maio de 2020, 20:17 horas

Barra Mansa- O município tem 89 casos confirmadas da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, dos confirmados 58 estão recuperados da doença, ou seja, há 31 pacientes ainda com o vírus ativo, em Barra Mansa.

O prefeito Rodrigo Drable atualizou os dados na noite desta sexta-feira, dia 8, em uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Drable informou que 351 exames foram realizados e destes 234 descartados. Barra Mansa tem uma morte confirmada por Covid-19 e três mortes suspeitas sob investigação.

Sobre as internações em Barra Mansa, o prefeito disse que há nove pacientes internados na Santa Casa de Misericórdia, sendo oito suspeitos de contaminação do coronavírus e um com teste positivo para a doença.

No Centro de Tratamento e Triagem para Covid-19 tem dois pacientes internados com a suspeita do coronavírus, oito pacientes hospitalizados no Hospital Santa Maria. Dos pacientes internados existe apenas um em ventilação mecânica.