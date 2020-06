Barra Mansa tem 90% de disponibilidade de leitos de UTI/CTI na rede pública

Matéria publicada em 18 de junho de 2020, 19:26 horas

Barra Mansa- A taxa de ocupação de leitos de UTI/CTI disponível na rede pública municipal é de 90%, há 86% de leitos clínicos disponíveis com 100% de respiradores disponíveis em toda a rede, segundo apurou o DIÁRIO DO VALE.

Dos pacientes internados com a confirmação do novo coronavírus apenas um está no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Santa Casa de Misericórdia, sem uso de respirador. Três estão em leitos clínicos na mesma unidade.

Em relação aos pacientes com a suspeita da doença, apenas um está internado no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Santa Casa de Misericórdia, há outros quatro pacientes em leitos clínicos. E no Centro de Referência para Covid-19, há dois pacientes também em leitos clínicos. Nenhum faz uso de respirador.

Casos confirmados e suspeitos da Covid-19

Mais 15 casos do novo coronavírus foram confirmados em Barra Mansa na noite desta quinta-feira, dia 18, totalizando 367 confirmações. Dos pacientes positivos cinco estão hospitalizados, há 254 pessoas recuperadas do vírus, após cumprirem o isolamento domiciliar de 14 dias sem apresentar piora no quadro de sintomas.

Há 24 pessoas com a suspeita da doença, sendo que sete estão internadas. O número de óbitos se mantém em 28 casos assim como o número de mortes suspeitas, que permanece em dois casos sendo investigados. Foram realizados 1.097 exames sendo que 816 resultados deram negativos para o coronavírus.