Barra Mansa tem nove pacientes internados com coronavírus

Matéria publicada em 15 de junho de 2020, 21:00 horas

Além disso, há 17 pacientes internados com a suspeita da doença, totalizando 23 internações

Barra Mansa- Dos 325 casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, nove pacientes estão internados no município com o diagnóstico positivo do vírus e 17 pacientes também seguem hospitalizados, porém com a suspeita da doença. No total, há 23 pessoas internadas no município.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na noite desta segunda-feira, dia 15, há 200 pacientes recuperados da doença em Barra Mansa e 22 pessoas com a suspeita do vírus em isolamento domiciliar.

O número de óbitos segue em 23 com duas mortes suspeitas sob investigação.