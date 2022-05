Barra Mansa ultrapassa 350 mil doses aplicadas contra a Covid-19

Matéria publicada em 2 de maio de 2022, 17:39 horas

Mais de 15 mil são pediátricas. Imunização nas escolas contribuiu para ampliar cobertura vacinal nas crianças de 5 a 11 anos

Barra Mansa- De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, Barra Mansa atingiu a marca de 350.412 doses aplicadas contra Covid-19 no município. Deste total, 15.308 são pediátricas. A estratégia de imunização nas escolas contribuiu para ampliar a vacinação nas crianças de 5 a 11 anos. Até a última sexta-feira (29), 288 tinham sido aplicadas nas unidades de ensino. A imunização contra a doença segue nesta terça-feira, dia 03, nos postos de saúde e também nas escolas.

As doses pediátricas contra o coronavírus serão aplicadas nas seguintes unidades para quem tem 5 anos ou imunossupressão: Clínica da Família na Vista Alegre, Coringa I, São Francisco, UBS Colônia, UBS Centro ou Paraíso de Cima. O Pró Saúde também disponibiliza o imunizante às segundas, quartas e quintas-feiras, e na Vila Maria, as doses infantis são aplicadas às terças e quintas.

Os responsáveis de crianças a partir de 6 anos de idade poderão procurar as seguintes unidades: Coringa I, Floriano, Rialto, São Luiz, Roselândia, Santa Lúcia, Vila Maria, Vila Elmira, Vale do Paraíba, Siderlândia, Vila Independência, Clínica da Família na Vista Alegre, UBS Centro, São Francisco, UBS Colônia ou Paraíso de Cima.

Para serem imunizadas as crianças precisam estar acompanhadas de um responsável e apresentar o cartão de vacina infantil de rotina, documento pessoal e comprovante de residência.

Jovens e adultos



A vacinação contra a Covid-19 também continua para jovens e adultos:

– D1 em pessoas a partir de 12 anos;

– D2 agendadas (CoronaVac centralizada no Pró Saúde às segundas, quartas e quintas-feiras e Janssen no PSF do Ano Bom); AstraZeneca e Pfizer em todos os postos;

– D3 para maiores de 18 anos que tomaram a D2 até o dia 03/01;

– D4 para imunossuprimidos com laudo médico maiores de 18 anos que tenham tomado a D3 até o dia 03/01 e idosos acima de 80 anos que tenham tomado D3 até 03/01.

Para ser vacinado é necessária a apresentação do cartão de vacina, RG e CPF, comprovante de residência atualizado ou a declaração do posto de saúde. Já para receber a D4 é imprescindível também a apresentação do comprovante das outras doses.

As ações acontecerão das 9h às 16h nos postos de saúde dos bairros e das 9h às 20h na Unidade de Saúde do Ano Bom.

Vacinação nas escolas



Nesta terça-feira, dia 03, as equipes da Secretaria de Saúde também seguem com a aplicação de doses em unidades de ensino. Alunos das escolas municipais Gelson Silvino, no Moinho de Vento, e Iracema Pamplona Chiesse, no Ano Bom, serão vacinados mediante autorização dos pais ou responsáveis. Na quinta-feira, 05, será a vez de estudantes da E. M. Eliette Ferreira de Oliveira.

Até a última sexta-feira (29), a Secretaria de Saúde já havia vacinado 288 crianças nas escolas. A responsável pela equipe de enfrentamento à Covid-19, Yasmim Rio, falou sobre o planejamento para imunização nas unidades de ensino do município.

“A equipe da Secretaria de Saúde está atuando na rede municipal e já está alinhada para atender a rede particular também. Se algum diretor, professor ou pai de aluno tiver dúvidas em relação a isso, pode entrar em contato através do telefone da Central de Covid-19 para ter melhores informações sobre os agendamentos das escolas. O número é o (24) 99943-4918”, destacou.