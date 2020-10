Boletim Coronavírus no estado do Rio registra 19.284 óbitos e 283.407 casos confirmados

Matéria publicada em 11 de outubro de 2020, 10:07 horas

Rio- A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registrou até este sábado (10/10), 283.407 casos confirmados e 19.284 óbitos por coronavírus (Covid-19) no estado.

Há ainda 370 óbitos em investigação e 2.135 foram descartados. Entre os casos confirmados, 258.928 pacientes se recuperaram da doença.

O Rio de Janeiro é o município com maior número de casos confirmados com 111.218, seguido de Niterói com 14.050 e São Gonçalo com 12.962.

Já entre os municípios com maior número de vítimas de Covid-19 no estado, o Rio de Janeiro segue em primeiro lugar com 11.401 óbitos, seguido de Duque de Caxias com 756 óbitos e São Gonçalo com 737.