Boletim de Angra dos Reis é divulgado pela prefeitura

Matéria publicada em 20 de novembro de 2021, 16:36 horas

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra informou, na tarde deste sábado (20), novo boletim epidemiológico do município. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, e 01 de janeiro de 2020 até às 15h de hoje, Angra dos Reis apresentou 85.077 casos notificados.

No momento, há 19.105 casos confirmados de coronavírus, sendo que 9.187 pacientes testaram positivo em exames feitos pelo Laboratório Central Noel Nutels (Lacen), com o apoio dos laboratórios da Unimed e do Hospital de Praia Brava, e 9.918 pelo teste rápido. Destes, 18.411 estão recuperados. Há 563 mortes pela doença e um óbito segue em investigação.

Ao todo 5.898 casos foram descartados – exame de swab negativo para Covid-19 – e 60.074 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 16 em isolamento domiciliar e 60.058 já recuperados. Entendem-se como casos recuperados aqueles que cumpriram o período de isolamento domiciliar de 14 dias e estão sem sintomas, conforme acompanhamento da equipe de monitoramento da Secretaria de Saúde.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, duas pessoas estão internadas. O Centro de Referência Covid-19 (Santa Casa) atende a dois pacientes. O Hospital de Praia Brava está com os seus 15 leitos desocupados.

Dos 37 leitos públicos do município, dois estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar pelo SUS de 5,41%. Dos dois pacientes internados nos leitos públicos de Angra dos Reis, há um de Paraty. A Unimed, no momento, está com os seus 12 leitos desocupados.

Entre os indígenas do município, há 206 casos confirmados. Destes, 204 já estão recuperados, e uma morte foi ocasionada pela doença. Há, no momento, três casos suspeitos.

Teste Rápido

O Teste Rápido de Covid-19 é um exame capaz de detectar a presença de anticorpos (IgG e IgM) por meio da coleta de uma gota de sangue. O resultado fica disponível no intervalo de 10 a 20 minutos. Os novos casos confirmados apresentam clínica compatível com a doença, vínculo epidemiológico e teste rápido positivo. Os números apresentados são dinâmicos e na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, podem sofrer alterações. Um novo boletim, com dados atualizados, será divulgado amanhã (21).

De acordo com a prefeitura, a partir do Decreto Municipal Nº 11.625, de 21 de abril de 2020, fica obrigatório o uso de máscara pela população nos espaços abertos ao público, ou de uso coletivo, inclusive os comerciais. As demais medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde, como a higienização das mãos, a etiqueta respiratória e o distanciamento social, também devem ser seguidas.