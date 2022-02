Boletim de Valença mostra queda dos casos de Covid-19

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2022, 14:52 horas

Valença- O novo boletim epidemiológico da Covid-19, do período de 05 a 11 de fevereiro, divulgado nesta segunda-feira, 14, pela Secretaria Municipal de Saúde de Valença, mostra queda no número de casos da doença confirmados na cidade. O número de positividade que, entre 28 de janeiro a 04 de fevereiro, chegou a 905, na última semana caiu para 543 casos.

Apesar da queda, foram confirmados mais dois óbitos por Covid-19, na última semana, sendo, 01 homem, 71 anos, morador do bairro Osório, que já havia tomado duas doses da vacina. O outro paciente, também do sexo masculino, 70 anos, morador do bairro Barroso e já havia tomado as três doses da vacina.

De acordo com os registros da Secretaria Municipal da Saúde, a cidade de Valença contabiliza desde o início da pandemia um total de 206 óbitos por Covid-19.

A Prefeitura informa que a partir desta segunda-feira, 14, a equipe da Imunização estará das 8h às 15h30, na Praça Visconde do Rio Preto (Jardim de Cima) e no Colégio Municipal Instituto de Educação Deputado Luiz Pinto, vacinando crianças a partir de 5 anos, e também continua ofertando primeira e segunda doses para os maiores de 11 anos e de terceira dose para maiores de 18 anos.

A vacinação é de extrema importância para garantir a proteção da população.