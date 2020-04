Cai para quatro total de pacientes internados por suspeita de Covid-19 em Valença

Matéria publicada em 20 de abril de 2020, 10:08 horas

Valença – Caiu para quatro o total de pacientes em internação hospitalar por suspeita de Covid-19. Na semana passada, esse número contabilizava cinco casos. Outros dois pacientes com diagnóstico confirmado da doença também tiveram alta. Eles estavam em internação domiciliar e já estão recuperados da doença.

Valença segue com um óbito suspeito para o Novo Coronavírus, mas não está sendo investigado. A vítima, um homem de 30 anos, que tinha comorbidade, foi encontrado morto em casa. O corpo foi liberado para enterro sem realização de autópsia, seguindo orientação do Ministério da Saúde. A medida é para resguardar funcionários da saúde, já que o vírus pode ser contagioso até 72 horas após a morte do paciente suspeito da doença.

Os atendimentos por síndrome gripal continuam sendo registrados pelo MS: 756 casos foram atendidos no Hospital Escola; outros 40 na Unimed; três em Santa Isabel; sete em Conservatória e 36 na Rede de Atenção Básica do SUS (Sistema Único de Saúde).