Casos confirmados de Covid-19 se mantêm estáveis em Porto Real

Matéria publicada em 3 de agosto de 2020, 10:02 horas

Porto Real – De acordo com o novo boletim epidemiológico divulgado no domingo, dia 2, o município não registrou nenhum caso novo de Covid-19 e permanece com 240 casos confirmados até o momento. Desses, 112 estão curados e 8 permanecem internados. Outros 110 seguem em isolamento domiciliar.

Já os casos suspeitos passaram de 187 para 182. Desses, 4 seguem internados. Outros 178 seguem em isolamento domiciliar.

O município registra 10 óbitos pela Covid-19.