Casos de Covid-19 aumentam em Itatiaia

Itatiaia – O primeiro levantamento realizado pela equipe da Vigilância Epidemiológica identificou 60 casos confirmados de Covid-19, em Itatiaia. Os registros revelam aumento em sete novos casos, contabilizados em um único dia.

No mesmo período, no mês passado, a cidade registrava 25 casos da Covid-19, o que representa menos da metade de infectados.

A checagem contínua, realizada pelos profissionais de saúde, aponta ainda que das 120 pessoas que fizeram o teste, 65 não apresentaram o vírus e três ainda aguardam o resultado.

De acordo com o boletim epidemiológico a cidade não possui casos de vítimas fatais e está com 28 pessoas recuperadas, porém houve aumento no número de caso por regiões.

O Jardim Itatiaia ainda é o bairro que registra mais casos, 11 ao todo, seguido por Vila Odete (6), Campo Alegre (5) e Penedo (4). A Prefeitura de Itatiaia está realizando todos os procedimentos para garantir a higienização pública e a segurança da população com ações pontuais ao combate à pandemia.