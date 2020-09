Casos de Covid-19 seguem estáveis em Vassouras

Matéria publicada em 3 de setembro de 2020, 11:43 horas

Vassouras – Os casos de Covid-19 seguem estáveis no município de Vassouras. De acordo com o novo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, divulgado na tarde desta quarta-feira (2), a cidade segue com 694 casos confirmados e 609 que podem ser considerados curados da Covid-19. Desses, 4 pessoas permanecem internadas e 55 permanecem em isolamento domiciliar.

Há 171 casos considerados suspeitos, em análise. Desses, 8 pacientes permanecem internados e 163 estão em isolamento domiciliar.

Vassouras registra 1942 casos descartados e 26 óbitos devido o novo coronavírus.