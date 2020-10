Chega a 235 o número de óbitos pela Covid-19 em Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de outubro de 2020, 17:29 horas

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda divulgou mais uma atualização do boletim epidemiológico sobre o novo coronavírus no município. De acordo com os dados desta terça-feira, dia 20, o número de óbitos chegou a 235. O novo registro de morte é de um homem, de 72 anos, que não teve o nome divulgado.

Atualmente Volta Redonda contabiliza 6.678 casos confirmados e 22.704 notificados como suspeitos. Há 5.765 curados e 12.242 exames deram negativo. Houve um aumento de 0,43% dos casos suspeitos, 0% dos leitos de UTI da rede municipal estão ocupados e a ocupação do Hospital do Idoso está em 0%