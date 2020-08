Com avó contaminada, prefeito de Resende fará teste de covid-19

Matéria publicada em 16 de agosto de 2020, 09:16 horas

Resende – O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, afirmou através de suas redes sociais que vai fazer teste para saber se tem a Covid-19. O teste será feito no início da semana que vai entrar e até lá o prefeito ficará em isolamento social.

O prefeito comunicou que sua avó está com a doença, mas passa bem. Por ter mantido contato com ela, Diogo Balieiro e outros integrantes da família decidiram pelo isolamento.

Veja o comunicado:

“Minha avó Cleo, que sofreu um infarto há alguns dias, foi diagnosticada com Covid-19,

na noite desse sábado. Ela está com sintomas leves e está na casa dela, felizmente, sem indicação de internação hospitalar. Como tive contato com ela, mesmo estando sem qualquer sintoma, resolvi me afastar até fazer o exame, que será no início da próxima semana. Meu pai, minha mãe e minha namorada também vão ficar em isolamento, mas também não apresentam qualquer sintoma. Todas as outras pessoas que tiveram contato com ela serão monitoradas. Que Deus proteja minha avó!”.

Boletim oficial

No meio da noite deste sábado, dia 15, a prefeitura de Resende divulgou novo boletim sobre a doença no município. Resende teve mais um óbito, chegando a 61 vítimas da Covid-19. A cidade teve apenas mais um caso confirmado da doença e tem 96 casos ativos no município.