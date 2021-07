Matéria publicada em 2 de julho de 2021, 11:08 horas

Resende- O município de Resende através do seu boletim epidemiológico de quinta-feira, dia 1º, confirmou mais dois óbito por Covid-19, totalizando 453 mortes pela doença.

De acordo com novo boletim, 65 novos casos foram confirmados, elevando para 14.647 casos positivados, além de 14.009 pacientes curados, 183 ativos, 30.087 casos descartados, 455 óbitos e 87 casos aguardando resultado.

O boletim de quinta-feira também registrou que 43.860 casos com síndrome gripais, onde 43.691 foram curados e 169 estão em isolamento.

De acordo com o boletim epidemiológico do dia 1º, 58.295 pessoas já foram vacinadas da primeira dose, 18.381 com a segunda dose, e um total de 76.676 doses foram aplicadas no município.