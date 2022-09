Confirmações por Covid-19 em Angra dos Reis já chega a 26.992 casos

Matéria publicada em 9 de setembro de 2022, 18:33 horas

Município contabiliza 614 mortes pela doença, e um óbito segue sendo investigado

Angra dos Reis- De 1º de janeiro de 2020 até as 15h desta sexta-feira (9 de setembro de 2022), o município de Angra dos Reis apresentou 113.380 casos notificados. No momento, há 26.992 casos confirmados de coronavírus. Destes, 26.377 estão recuperados. Há 3 casos confirmados de Covid ativos (últimas duas semanas).

Angra contabiliza 614 mortes pela doença, e um óbito segue sendo investigado. Há 74.097 suspeitos (síndromes gripais). Com a desativação do Centro de Referência Covid-19, o Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) e o Hospital de Praia Brava continuam disponíveis para atender os casos de hospitalização por Covid-19. No momento, não há paciente internado com a doença.

Entre os indígenas do município, há 249 casos confirmados. Destes, 248 já estão recuperados, e uma morte foi ocasionada pela doença. Não há caso suspeito entre indígenas no momento.

De acordo com o Decreto Municipal Nº 12.518, de 14 de março de 2022, continua obrigatória a utilização de máscara facial em todas as unidades de atendimento de saúde do município. Além disso, é recomendada a utilização da máscara facial por pessoas com comorbidades e com sintomas gripais, imunossuprimidos e por não vacinados.