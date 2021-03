Matéria publicada em 22 de março de 2021, 18:50 horas

Pinheiral – Em Pinheiral, de acordo com os dados divulgados hoje pela Prefeitura, já foram registrados 1980 casos confirmados da doença. 1887 pessoas curadas, 38 óbitos, 50 em isolamento domiciliar, 4 internados fora do município e 1 internado no município. Duas pessoas aguardam o resultado do exame (1 internada no município e 1 em isolamento domiciliar). Até o momento, 3622 casos foram descartados.