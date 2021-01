Dados da Covid-19 em Volta Redonda são revistos e número total de óbitos está em 309

Volta Redonda – De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (5) pela prefeitura de Volta Redonda, o número total de óbitos por Covid-19 na cidade está em 309.

Os dados foram revistos e o município está com 11.907 casos confirmados da doença. Segundo o boletim, a variação do número de casos confirmados, comparados ao dia anterior, sofreu um aumento significativo decorrente da exportação do banco de dados do Esus ve notifica, dos munícipes notificados em outros municípios.