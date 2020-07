Distrito de Juparanã lidera casos de Covid-19 em Valença

Matéria publicada em 7 de julho de 2020, 08:47 horas

Valença – Os registros de pacientes com Covid-19 continuam subindo no distrito de Juparanã, onde a prefeitura adotou toque de recolher, além de implementar outras medidas a fim de evitar a proliferação da doença, que contabiliza 54 casos positivos, somente na localidade.

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde também seguem em alerta em relação ao total de casos de Novo Coronavírus nas seguintes localidades: Cento, com 16 pacientes infectados; Monte D ´Ouro, com 14 casos, seguido do distrito de Conservatória, com 13 casos.

O Boletim Epidemiológico da SMS informa ainda que a cidade registrou 197 casos confirmados de Covid-19, sendo 134 pessoas recuperadas da doença e sete óbitos.