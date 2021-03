Matéria publicada em 12 de março de 2021, 10:01 horas

Valença- A prefeitura de Valença informou através de notas que acompanham os Boletins Oficiais Coronavírus, que as duas mortes que aguardavam o laudo dos exames, foram confirmados como positivo para a Covid-19. Trata-se de uma mulher de 75 anos, moradora de Barão de Juparanã e de um homem, 78 anos, morador do bairro Laranjeiras. Os dois pacientes estavam internados no Hospital Escola, na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), especial para COVID-19, e apresentavam registros de comorbidades em suas fichas clínicas.

O painel de monitoramento de quinta-feira, dia 11, também registrou 19 novos casos curados e 66 positivados, também mostra que já foram notificadas no município 6.205 pessoas. Deste total, 2.555 resultaram negativo, 3.470 positivo, 2.864 curados, 180 estão aguardando resultado e 64 óbitos registrado desde o início da pandemia.