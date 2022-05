Dois terços dos municípios do RJ não registraram óbitos por Covid-19 em maio

Matéria publicada em 22 de maio de 2022, 11:16 horas

Apenas 5% das mortes registradas em maio ocorreram no período; retenção de dados de óbitos ocorre pela necessidade de investigação de diagnóstico

Rio- Levantamento feito pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) mostra que, entre 1º e 18 de maio, 60 dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro – cerca de dois terços das cidades fluminenses – não registraram óbitos por Covid-19. Dos 287 óbitos contabilizados este mês nos demais municípios, apenas 15 realmente ocorreram em maio de 2022, ou seja, 5%. Ou outros aconteceram em meses anteriores, mas só acabaram sendo registrados em maio. A retenção de dados de mortes ocorre pela necessidade de investigação de diagnóstico.

– Esse cenário é consequência da vacinação no estado, que já atingiu 84% de toda a população fluminense com 12 anos ou mais imunizada com a primeira e a segunda doses. O próximo Mapa de Risco para Covid-19, que será publicado nesta sexta-feira (20/050, mostra que o número de óbitos caiu. Mas a população com 60 anos ou mais precisa retornar aos postos para receber a segunda dose de reforço – disse o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

A coordenadora de Informações e Saúde da SES, Luciane Velasque, explica que a retenção de dados de óbitos faz parte do processo de trabalho rotineiro das Vigilâncias municipais e aconteceu durante toda pandemia.

– Muitos casos são notificados após a data do óbito. Por essa razão, desde o início da pandemia, recomenda-se que a análise das informações seja feita pela data de ocorrência da morte; e não pela data de registro no sistema – diz Luciane.