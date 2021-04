Matéria publicada em 5 de abril de 2021, 20:13 horas

Barra Mansa – No início da noite desta segunda-feira, dia 05, a prefeitura de Barra Mansa divulgou um novo boletim epidemiológico com os números da Covid-19 na cidade. De acordo com os dados, hoje foram confirmadas duas novas mortes, mas não há informações de idade ou sexo das vítimas. Com isso, o total de óbitos no município chega 323 vidas perdidas.

Desde o início da pandemia, Barra Mansa já contabilizou 11.581 casos positivos do novo corovavírus, sendo que desses 11.202 pessoas já estão recuperadas da doença. Com relação aos pacientes internados, atualmente 26 estão com a confirmação da doença e 38 aguardam resultado de testes.