Exame confirma mais uma morte por Covid-19 ocorrida no início do mês, em Quatis

Matéria publicada em 26 de setembro de 2020, 16:44 horas

Quatis– A Secretaria Municipal de Saúde de Quatis confirmou neste sábado, dia 26, mais uma morte em decorrência da Covid-19. O óbito ocorreu no dia 1º de setembro. Com isso, sobe para seis o número de óbitos pela doença.

A vítima era uma idosa, de 68 anos, que estava internada desde julho em um hospital particular de Resende para o tratamento de um câncer. No dia 12 de agosto, ainda no hospital, a paciente testou positivo para o novo coronavírus, o que agravou ainda mais o seu estado já debilitado pelo câncer, vindo a falecer.

Esclarecimento

A Secretaria de Saúde de Quatis esclareceu, em nota, que a demora para a confirmação do exame da idosa coincide com os problemas técnicos ocorridos no Lacen-RJ no início do mês. Para que esses problemas não prejudicasse o atendimento aos municípios em relação a realização dos exames, o Lacen-RJ terceirizou o serviço contratando uma empresa para a testagem. O atraso foi provocado justamente por essa mudança operacional entre os dois laboratórios.