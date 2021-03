Idoso morre em Angra dos Reis vitima da Covid-19

Matéria publicada em 10 de março de 2021, 18:20 horas

Angra dos Reis – Em Angra dos Reis, de acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado nessa quarta-feira, dia 10, o município apresentou 54.777 casos notificados. No momento, há 12.100 casos confirmados de coronavírus, destes, 11.381 já estão recuperados. Há 354 mortes pela doença na cidade. O último óbito foi o de um homem de 81 anos, com comorbidades, que ocorreu nessa terça-feira (9), no Centro de Referência Covid-19. Duas mortes seguem sob investigação.

Ao todo 881 casos foram descartados e 41.796 permanecem suspeitos, sendo 449 em isolamento domiciliar e 41.347 já recuperados. No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 23 pessoas estão internadas.

O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa) atende a 20 pacientes no momento, sendo 14 de Angra dos Reis, cinco de Mangaratiba e um de Paraty, regulados pelo Estado. Já o Hospital de Praia Brava está com um dos seus 15 leitos ocupados. Ou seja, dos 55 leitos públicos do município, 21 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 38,18%. No momento, há dois pacientes internados na Unimed.

Entre os indígenas do município, há 204 casos confirmados. Destes, 203 já estão recuperados. Uma morte foi confirmada pela doença e, atualmente, não há casos suspeitos.